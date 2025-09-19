В Киеве прогремели взрывы

В Соломенском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
Военная администрация региона сообщила о воздушной тревоге в Броварском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском, Белоцерковском и Бучанском районах.
До этого «Суспильне» написало о работе противовоздушной обороны в Киеве и области. Позднее издание сообщило о еще одном взрыве.
По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, удар пришелся на проезжую часть Шевченковского района. «Повреждена троллейбусная сеть. Предварительно без пострадавших», — написал он в телеграм-канале.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее военная администрация Киевской области сообщила, что в регионе работают силы противовоздушной обороны, 16 сентября. В Киевской области, как и в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Одесской областях, была объявленавоздушная тревога.