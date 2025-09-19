«Шли за пенсией, попали под обстрел»: Беженка Патока рассказала о диверсиях ВСУ в поселке Яровая

«Перед этим взрывом было объявление в интернете, что приедет “Укрпочта” и привезет пенсию сел Дробышево, Яровая и Новоселка. Выдавать людям пенсию… именно в один день за целый месяц. Собралось много людей, и произошло происшествие. Люди слышат, откуда и что летит… Провокация была со стороны Украины», — пояснила собеседница агентства.