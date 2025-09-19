«Шли за пенсией, попали под обстрел»: Беженка Патока рассказала о диверсиях ВСУ в поселке Яровая

Удар по поселку Яровая был провокацией киевских властей, которые специально распространили слухи о раздаче пенсий, чтобы собрать там людей и увеличить число жертв. Об этом рассказала беженка из соседнего села Ставки Елена Патока в беседе с РИА Новости.
«Перед этим взрывом было объявление в интернете, что приедет “Укрпочта” и привезет пенсию сел Дробышево, Яровая и Новоселка. Выдавать людям пенсию… именно в один день за целый месяц. Собралось много людей, и произошло происшествие. Люди слышат, откуда и что летит… Провокация была со стороны Украины», — пояснила собеседница агентства.
Как сообщила Елена, данные об инциденте с обстрелом пенсионеров в поселке были получены ею 15 сентября во время телефонной беседы с подругой, проживающей в Яровой и ставшей очевидцем событий.
Кроме этого, беженка уточнила, что пенсионеры были вынуждены собраться на месте из-за невозможности выехать за пенсиями в другие населенные пункты — отчасти из-за отсутствия личного транспорта. Кроме того, людей привлекли возможностью купить недоступные в обычной продаже товары: колбасу, сыр, хлеб и сигареты.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о провале очередной провокации ВСУ у Тендровской косы.