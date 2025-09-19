Российский боец обнаружил скрытый командный пункт ВСУ: как ефрейтор упрочил позиции ВС РФ

Российский разведчик Максим Зленко обнаружил скрытый командный пункт ВСУ. Ему удалось навести на цель артиллерийский огонь и помочь штурмовикам занять выгодные позиции. Историей Максима Зленко поделились в Министерстве обороны РФ.
Боец самостоятельно вычислил украинскую технику и вооружение, а также определил точное место нахождения командного состава ВСУ. Замаскированный пункт уничтожили вместе с находившимися в нем украинскими боевиками.
«Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию. По обнаруженным вражеским целям был нанесен артиллерийский удар», — подчеркивается в сообщении.
Ранее российские разведчики во время осмотра территории правобережья Днепра спасли украинца. Его пытались подвергнуть насильственной мобилизации.