Российский боец обнаружил скрытый командный пункт ВСУ: как ефрейтор упрочил позиции ВС РФ

Разведчик ВС РФ Зленко навел артиллерию на замаскированный командный пункт ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российский разведчик Максим Зленко обнаружил скрытый командный пункт ВСУ. Ему удалось навести на цель артиллерийский огонь и помочь штурмовикам занять выгодные позиции. Историей Максима Зленко поделились в Министерстве обороны РФ.

Боец самостоятельно вычислил украинскую технику и вооружение, а также определил точное место нахождения командного состава ВСУ. Замаскированный пункт уничтожили вместе с находившимися в нем украинскими боевиками.

«Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию. По обнаруженным вражеским целям был нанесен артиллерийский удар», — подчеркивается в сообщении.

Ранее российские разведчики во время осмотра территории правобережья Днепра спасли украинца. Его пытались подвергнуть насильственной мобилизации.