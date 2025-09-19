ВС РФ уничтожили «Краснополем» опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

В ведомстве рассказали, что опорный пункт в Днепропетровской области также уничтожил экипаж танка Т-90М «Прорыв». «Для уничтожения цели танковый экипаж выехал на огневую позицию и осколочно-фугасными боеприпасами произвел несколько выстрелов, уничтожив огневые точки, живую силу и инженерные сооружения ВСУ», — отметили там.