Российские бойцы уничтожили украинскую БМП и солдат ВСУ в Сумской области

"Военнослужащими одного из подразделений разведки с применением разведывательных БПЛА была обнаружена боевая машина пехоты ВСУ, замаскированная в лесополосе в зоне проведения СВО в Сумской области.
Разведчики передали координаты цели командованию мотострелкового батальона. Затем было принято решение обездвижить технику противника и уничтожить группу боевиков ВСУ в рамках создания буферной зоны в Сумской области", — говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие были уничтожены огнем из крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес».