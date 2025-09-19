Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы уничтожили украинскую БМП и солдат ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Север» при помощи FPV-дронов уничтожили замаскированную БМП и солдат ВСУ в ходе выполнения задач по созданию зоны безопасности в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.

Источник: РИА "Новости"

"Военнослужащими одного из подразделений разведки с применением разведывательных БПЛА была обнаружена боевая машина пехоты ВСУ, замаскированная в лесополосе в зоне проведения СВО в Сумской области.

Разведчики передали координаты цели командованию мотострелкового батальона. Затем было принято решение обездвижить технику противника и уничтожить группу боевиков ВСУ в рамках создания буферной зоны в Сумской области", — говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие были уничтожены огнем из крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше