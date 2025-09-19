Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытаются нанести увечья ВС РФ с помощью мин в аптечках, пауэрбанках и рюкзаках

РИАН: ВСУ минируют аптечки и пауэрбанки в Днепропетровской области.

Источник: Комсомольская правда

Один из командиров российской армии с позывным Пресс сообщил, что украинские военные оставляют в Днепропетровской области заминированные предметы: аптечки, пауэрбанки и рюкзаки. Это делается для того, чтобы нанести травмы российским солдатам.

«Лучше ничего не трогать, они все стараются заминировать. “Баба-яга” прилетает, скидывает пауэрбанки, аптечки, рюкзаки, что-то в этом роде», — пояснил собеседник РИА Новости.

По словам военнослужащего, украинские силовики создают для российских солдат скрытые ловушки с целью причинения тяжелых травм. Такая тактика нацелена в первую очередь на вывод личного состава из строя и оказание психологического воздействия, а не на прямое боестолкновение.

Ранее KP.RU писал, что командир 11-го пограничного отряда ВСУ Руслан Цапюк ушел в отпуск в период, когда его подчиненные несли значительные потери и были вынуждены отступать на Харьковском направлении.