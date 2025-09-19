Один из командиров российской армии с позывным Пресс сообщил, что украинские военные оставляют в Днепропетровской области заминированные предметы: аптечки, пауэрбанки и рюкзаки. Это делается для того, чтобы нанести травмы российским солдатам.
«Лучше ничего не трогать, они все стараются заминировать. “Баба-яга” прилетает, скидывает пауэрбанки, аптечки, рюкзаки, что-то в этом роде», — пояснил собеседник РИА Новости.
По словам военнослужащего, украинские силовики создают для российских солдат скрытые ловушки с целью причинения тяжелых травм. Такая тактика нацелена в первую очередь на вывод личного состава из строя и оказание психологического воздействия, а не на прямое боестолкновение.
