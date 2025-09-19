В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Ивану Балаханову

Памятный знак разместили на фасаде школы № 31 в микрорайоне Зеленый.
В мероприятии приняли участие вице-мэр города Сергей Кладов, депутат Думы Иркутска, директор школы № 31 Антонина Корочкина, представители силовых структур, духовенства, ветераны, а также родные и близкие героя.
«Иван Николаевич не раз на своих плечах вытаскивал с поля боя раненых. Всегда — и в годы Чеченской кампании, и на СВО — был верен девизу: “Своих не бросаем!”. Героически погиб в боях в Луганской Народной Республике. Мемориальная доска — символ глубокого уважения к заслугам настоящего патриота Ивана Балаханова. В его лице мы также отдаем дань уважения всем, кто защищал и продолжает защищать Родину, ее прошлое, настоящее и будущее, отстаивает интересы мирных жителей», — отметил Сергей Кладов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Иван Балаханов родился 28 ноября 1986 года в Иркутске и был первым ребенком в семье. Его дедушки — Иван Сергеевич Балаханов и Дмитрий Сергеевич Исаев — были участниками Великой Отечественной войны. Первый из них отмечен медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», а второй в 19 лет был удостоен Ордена Красной Звезды, а также награжден медалями «За форсирование Днепра» и «За Победу над Японией».
В 1993-м Иван пошел в первый класс школы № 42. Через четыре года семья переехала в микрорайон Лесной, и мальчика перевели в пятый класс школы № 31. Антонина Корочкина рассказала, что во время учебы Иван занимался баскетболом, увлекался лыжами, любил шахматы, рос очень ответственным и аккуратным.
«Глубокая благодарность родителям, которые воспитали такого замечательного человека. Нам очень тяжело принимать информацию, что наши выпускники погибают на полях сражений, уходят из жизни. Но они остаются в нашей памяти и сердцах, мы никогда не забудем их подвиги», — отметила Антонина Корочкина.
В 2004 году Иван окончил 11 классов. В этом же году он поступил в Восточно-Сибирский институт МВД РФ. В 2008-м завершил обучение, получив специальность «Пожарная безопасность — техник», и поступил на работу в ГУ МВД России по Иркутской области в звании старший сержант. За период службы два раза побывал в горячих точках в Чечне, награжден множеством боевых наград. У Ивана был позывной «Фартовый»: с ним не боялись идти на задание.
Даже в мирное время Иван Балаханов совершал героические поступки: спас тонущих рыбаков в деревне у бабушки.
В 2007 году он женился на Светлане Донской, а через два года у них родилась дочь Ева. В 2010-м поступил в Байкальский гуманитарный институт, который окончил в 2013 году и получил специальность «Юрист». С 2015 по 2022 годы работал коммерческим директором в ООО «СДС-Трейд».
Когда началась специальная военная операции на Украине, Иван сказал: «Мама, значит, пришло мое время Родину защищать». 8 августа 2022 года поехал воевать по контракту в составе отряда специального назначения «Ахмат».
«Для меня он всегда был героем — настоящим патриотом, который никогда не прятался за чужие спины и не отступал. Когда началась спецоперация, мы с женой сразу поняли: Иван будет там. Его отличала бесстрашная натура. Он сам купил билет в Грозный, за свой счет прошел подготовку в Академии спецназа и был назначен командиром отделения. Горжусь, что вырастил такого сына. Хочу обратиться к школьникам: он был таким же, как вы, бегал по этим коридорам, учился в этих классах. Ваш фронт сегодня — это школа, а подвиг начинается с учебы и уважения к своим учителям», — сказал отец Ивана Балаханова Николай Балаханов.
Под Золотаревкой Иван на своих плечах вынес двоих раненых после тяжелого боя. 20 марта 2023 года шли ожесточенные бои за взятие водонапорной башни и мелового завода в поселке Белогоровка (Луганская Народная Республика). 21 марта Иван погиб.
За отвагу и мужество, проявленное в ходе специальной военной операции, Иван награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен на «Аллее Славы» на Александровском кладбище.