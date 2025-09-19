Российские силовики рассказали, через кого они получают координаты ТЦК

Российские силовики получают данные о расположении ТЦК от жителей Запорожской и Херсонской областей. Они также «довольно охотно» рассказывают о местах проживания солдат ВСУ. Такой информацией поделились в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
Источник уточнил, что ВС России не бьют по ТЦК, если атаки могут угрожать безопасности мирных жителей. Он сообщил, что войска РФ наблюдают за объектами и, когда придет время, могут «нанести неожиданный удар».
«Мирные жители, особенно те, кто не хочет служить, или те, родственников или близких которых мобилизовали, достаточно охотно продолжают делиться местоположением и маршрутами передвижений ТЦК и местами массового проживания ВСУ», — поделился собеседник агентства.
На территории Херсонской области, временно оккупированной Киевом, сотрудники ТЦК стали прятаться от жителей. Они заклеивают номера на автомобилях, опасаясь преследования.