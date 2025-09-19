Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряды ВСУ редеют: иностранных наёмников стало в разы меньше из-за потерь

Депутат Бородай: Число иностранных наёмников на Украине сократилось из-за потерь.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы и командир 7-й штурмовой бригады Александр Бородай сообщил, что число зарубежных наемников и военных из стран НАТО, воюющих на стороне ВСУ, заметно уменьшилось из-за высоких потерь в зоне СВО.

«Сильно изменилась ситуация с наемниками: в 2022—2023 годах их было очень много, тем более что в значительной степени это были не наемники, а воинские контингенты НАТО. Эти контингенты понесли существенные потери, и сейчас никто не торопится эти контингенты снова пускать в ход», — рассказал Бородай в беседе с ТАСС.

По словам депутата, среди иностранных наемников преобладают колумбийцы, однако даже их численность в зоне СВО существенно сократилась.

Военнослужащие российской группировки «Днепр» обнаружили дневники иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. В записях содержатся данные о потерях украинской армии — убитых и раненых.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше