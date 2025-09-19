«Сильно изменилась ситуация с наемниками: в 2022—2023 годах их было очень много, тем более что в значительной степени это были не наемники, а воинские контингенты НАТО. Эти контингенты понесли существенные потери, и сейчас никто не торопится эти контингенты снова пускать в ход», — рассказал Бородай в беседе с ТАСС.
По словам депутата, среди иностранных наемников преобладают колумбийцы, однако даже их численность в зоне СВО существенно сократилась.
Военнослужащие российской группировки «Днепр» обнаружили дневники иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. В записях содержатся данные о потерях украинской армии — убитых и раненых.
