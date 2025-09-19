Украинские боевики попытались контратаковать в Сумской области. Они намеревались отбить позиции в районах Юнаковки, Андреевки, Беловодов, Алексеевки и Садков. Всего ВС России отразили семь контратак за сутки. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ в беседе с ТАСС.
Источник отметил, что ВСУ потеряли «до взвода личного состава». Для контратак, по его словам, украинское командование задействовало подразделения двух бригад и двух отдельных штурмовых полков, а также военных бригад теробороны.
«За сутки бойцы группировки “Север” отразили семь контратак: по одной в районе Юнаковки, Андреевки, Беловодов; по две в районе Алексеевки и Садков. Кроме того, в районе Садков сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп противника», — рассказал собеседник агентства.
Количество иностранных наемников в рядах ВСУ становится всё меньше. Боевики вступают в украинскую армию реже. Это связано с высокими потерями ВСУ в зоне спецоперации.