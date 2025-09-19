Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ и вошли в поселок Ямполь в ДНР

Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов в Запорожской области. Там несколько дней назад был освобожден поселок Ольговское. Попутно ВС РФ уничтожили почти полторы тысячи боевиков ВСУ, а также сбили 82 ударных беспилотника.