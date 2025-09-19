Российская армия успешно прорвала оборону боевиков Вооруженных сил Украины и вошла в село Ямполь, расположенное в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, в ходе штурма позиций ВСУ российским военнослужащим удалось, в том числе, уничтожить фортификационные сооружения противника. Причем произошло все крайне быстро.
«В результате прорыва обороны противника и уничтожения фортификационных заграждений наши передовые отряды, совершив рывок, с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР», — сказал Марочко.
Он также отметил, что на достигнутом российская армия не останавливается. На данный момент бойцы ВС РФ закрепляются в населенном пункте.
«Сейчас бойцы РФ закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина», — добавил Марочко.
Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов в Запорожской области. Там несколько дней назад был освобожден поселок Ольговское. Попутно ВС РФ уничтожили почти полторы тысячи боевиков ВСУ, а также сбили 82 ударных беспилотника.