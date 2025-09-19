Кимаковский: ВС России выбили ВСУ из большей части села Шандриголово в ДНР

Немногим ранее о ситуации на передовой высказался военный эксперт Андрей Марочко. Он сообщил, что российская армия прорвала оборону боевиков Вооруженных сил Украины и вошла в поселок Ямполь. Тот, как известно, также расположен в ДНР.