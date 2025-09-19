Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кимаковский: ВС России выбили ВСУ из большей части села Шандриголово в ДНР

Кимаковский сообщил, что ВСУ отступают в сторону сел Александровка и Коровий Яр.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия успешно выбила боевиков Вооруженных сил Украины из большей части населенного пункта Шандриголово, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

О текущей ситуации в ДНР советник руководителя региона рассказал в пятницу, 19 сентября. Тогда он подчеркнул, что российская армия продолжает успешно добиваться поставленных целей рядом с селом Шандриголово. В частности, ВС РФ удалось выбить оттуда большую группировку украинских боевиков.

«Наши штурмовые группы выбили противника из большей части позиций в Шандриголово», — сказал Кимаковский.

Он также добавил, что сейчас ВСУ продолжают отступать. Они уходят в сторону населенных пунктов Александровка и Коровий Яр.

Немногим ранее о ситуации на передовой высказался военный эксперт Андрей Марочко. Он сообщил, что российская армия прорвала оборону боевиков Вооруженных сил Украины и вошла в поселок Ямполь. Тот, как известно, также расположен в ДНР.