Российская армия успешно выбила боевиков Вооруженных сил Украины из большей части населенного пункта Шандриголово, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
О текущей ситуации в ДНР советник руководителя региона рассказал в пятницу, 19 сентября. Тогда он подчеркнул, что российская армия продолжает успешно добиваться поставленных целей рядом с селом Шандриголово. В частности, ВС РФ удалось выбить оттуда большую группировку украинских боевиков.
«Наши штурмовые группы выбили противника из большей части позиций в Шандриголово», — сказал Кимаковский.
Он также добавил, что сейчас ВСУ продолжают отступать. Они уходят в сторону населенных пунктов Александровка и Коровий Яр.
Немногим ранее о ситуации на передовой высказался военный эксперт Андрей Марочко. Он сообщил, что российская армия прорвала оборону боевиков Вооруженных сил Украины и вошла в поселок Ямполь. Тот, как известно, также расположен в ДНР.