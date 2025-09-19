Вторичная детонация длится больше часа: Рогов сообщил о мощном ударе ВС РФ по складам ВСУ

Российские военные точным ударом уничтожили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в городе Павлоград Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
«По оперативной информации, в ходе атаки в Павлограде уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ», — рассказал общественник.
Рогов добавил, что на месте удара возник большой пожар, а в городе уже больше часа слышится вторичная детонация.
Накануне в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ, а также по местам хранения и производства беспилотников большой дальности.
ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.