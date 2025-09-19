РИАН: Батальон зарубежных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково

На харьковском направлении в районе Юрченково батальон зарубежных наемников Вооруженных сил Украины понес серьезные потери в результате ракетных ударов российских войск. Эту информацию рассказал РИА Новости анонимный источник из силовых структур России.
«В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково», — поделился подробностями с агентством собеседник.
При этом точные данные о количестве потерь среди наемников источник не раскрывал.
Прежде Минобороны России информировало, что за 18 сентября армия РФ успешно нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемой украинскими формированиями, а также по складам и производственным площадкам дальнобойных беспилотников. Помимо этого, атаки пришлись по местам временного размещения ВСУ и иностранных наемников.