Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: Батальон зарубежных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково

Иностранный батальон ВСУ теряет солдат на передовой в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

На харьковском направлении в районе Юрченково батальон зарубежных наемников Вооруженных сил Украины понес серьезные потери в результате ракетных ударов российских войск. Эту информацию рассказал РИА Новости анонимный источник из силовых структур России.

«В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково», — поделился подробностями с агентством собеседник.

При этом точные данные о количестве потерь среди наемников источник не раскрывал.

Прежде Минобороны России информировало, что за 18 сентября армия РФ успешно нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемой украинскими формированиями, а также по складам и производственным площадкам дальнобойных беспилотников. Помимо этого, атаки пришлись по местам временного размещения ВСУ и иностранных наемников.