РИАН: Батальон зарубежных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково

Прежде Минобороны России информировало, что за 18 сентября армия РФ успешно нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемой украинскими формированиями, а также по складам и производственным площадкам дальнобойных беспилотников. Помимо этого, атаки пришлись по местам временного размещения ВСУ и иностранных наемников.