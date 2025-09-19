Более сотни казаков из Сочи участвуют в СВО

Вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов и мэр Сочи Андрей Прошунин провели рабочее совещание по вопросам развития и укрепления казачества на курорте. В заседании приняли участие атаман Черноморского округа Сергей Савотин, представители администрации и военного комиссариата, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На сегодняшний день в Сочи функционируют четыре районных казачьих общества: Центральное, Хостинское, Лазаревское и Адлерское. В их состав входят 13 хуторских и два станичных казачьих общества общей численностью более 1,1 тысячи человек.
Особое внимание уделили поддержке казаков, участвующих в СВО. Среди них более ста — из Сочи, десятки из которых удостоены государственных наград. Также обсуждались вопросы несения казаками государственной службы, в том числе результаты деятельности по охране общественного порядка и поддержке семей участников СВО.
«Почти 200 казаков-дружинников задействованы в несении государственной службы — охране общественного порядка и защите границы», — отметил Власов.
На территории Хостинского РКО расположен учебный центр «Доброволец», где проводится военная подготовка перед отправкой в зону СВО.
Участники совещания также обсудили вопросы взаимодействия мэрии Сочи с казачьими обществами, военно-патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи. В городе активно развивается военно-патриотическое воспитание молодежи. В частности, Сочинское отделение Союза казачьей молодежи Кубани провело свыше 500 мероприятий только в текущем году.
В школах на территории казачьих обществ открыты 63 класса. Также функционирует ряд общеобразовательных и дошкольных учреждений, имеющих региональный статус «казачья образовательная организация».