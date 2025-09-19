Ричмонд
ВС РФ продвигаются после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике. ВСУ отступают из населенных пунктов и сдаются в плен, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео освобождения территорий.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря «эффективному взаимодействию между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки войск “Запад” противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества». «Несколько боевиков ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Подразделения группировки войск “Запад” продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — сообщили в ведомстве.

На кадрах, предоставленных Минобороны России, военнослужащие подразделений соединений и воинских частей 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе активных и решительных действий, используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции и зачистили их от остатков подразделений гарнизона ВСУ.

«Просачивание мотострелковых и штурмовых подразделений группировки войск “Запад” в боевые порядки украинских боевиков позволило зайти в тылы ВСУ в Серебрянском лесничестве и закрепиться на местности. Находящиеся на рубеже Серебрянского лесничества подразделения ВСУ оказались в огневом мешке, их позиции были расчленены и разобраны на части. Выстроив эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки войск “Запад”, противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества. Несколько боевиков ВСУ сдались в плен российским военнослужащим», — добавили в ведомстве.

17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества.