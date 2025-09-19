ВС РФ продвигаются после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР

«Просачивание мотострелковых и штурмовых подразделений группировки войск “Запад” в боевые порядки украинских боевиков позволило зайти в тылы ВСУ в Серебрянском лесничестве и закрепиться на местности. Находящиеся на рубеже Серебрянского лесничества подразделения ВСУ оказались в огневом мешке, их позиции были расчленены и разобраны на части. Выстроив эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки войск “Запад”, противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества. Несколько боевиков ВСУ сдались в плен российским военнослужащим», — добавили в ведомстве.