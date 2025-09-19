Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке военного ведомства.