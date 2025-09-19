Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Днепр»

Минобороны уточнило, что ВСУ за неделю потеряли до 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.