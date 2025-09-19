Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ за неделю потеряли до 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.