Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Днепр»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ за неделю потеряли до 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.