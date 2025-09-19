Группировка «Юг» за неделю улучшила положение по переднему краю

Минобороны уточнило, что за неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 боевых бронированных машин, 89 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.