Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Центр»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» за неделю уничтожили до 3330 украинских военнослужащих, два танка, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины.

«Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий», — говорится в сводке министерства.