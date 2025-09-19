Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Центр»

По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины.
«Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий», — говорится в сводке министерства.