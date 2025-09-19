Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Запад» за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1660 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 августа.

«Противник потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 165 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.