Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

«Противник потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 165 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.