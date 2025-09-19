Минобороны рассказало об успехах группировки «Восток» за неделю

«Потери противника на данном направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — добавили в Минобороны РФ.