Минобороны рассказало об успехах группировки «Восток» за неделю

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское… Запорожской области», — говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 августа.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
«Потери противника на данном направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств», — добавили в Минобороны РФ.