Bloomberg рассказал о «трубопроводной стратегии» ВС России

Как пишет издание, российская армия в очередной раз использовала «трубопроводную стратегию» в районе Купянска, расположенного примерно в 120 километрах к юго-востоку от Харькова. По словам официальных лиц с обеих сторон, личный состав был переброшен по пустующему газопроводу под рекой Оскол.
В статье подчеркивается, что такие маневры требуют значительных физических усилий от военнослужащих, а те, кто прошел по трубопроводу, в шутку получают название «трубопроводные войска».
Bloomberg со ссылкой на российского журналиста Валерия Ширяева пишет, что «трубопроводная стратегия» России может стать доминирующей, учитывая густую сеть газопроводов на Украине. В статье напоминается, что ранее по этой трубопроводной сети шла основная часть российского газового экспорта в Европу. Однако в январе, по окончании долгосрочного контракта, транзит был полностью остановлен.
Bloomberg пишет, что впервые Россия использовала «трубопроводную стратегию» при освобождении Авдеевки в ДНР в феврале 2024 года. Тогда этот маневр позволил российским силам прорвать украинскую линию обороны и помочь штурмовать город, что спровоцировало отступление ВСУ.
Но особое внимание привлекла успешно проведенная в марте операция по освобождению западной части Курской области от присутствия ВСУ. Тогда более 600 российских солдат прошли около 15 километров по трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород, который в 1980-х годах послужил первой газовой ниткой из Сибири в Западную Европу. Оказавшись в тылу украинских войск, они помогли отбить Суджу и вытеснить украинских боевиков, напоминает издание.
Со времен Авдеевки Россия, как говорится в статье, изучила и усовершенствовала опыт использования трубопроводов в боевых действиях: в частности, были разработаны такие инновации, как самоходные тележки для обеспечения тишины при передвижении, созданы «зоны ожидания» и вентиляционные шахты в трубопроводах.
Однако Украина в ответ на трубопроводные маневры российских военных затопила участки некоторых газопроводов или обнесла их колючей проволокой.