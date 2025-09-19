Но особое внимание привлекла успешно проведенная в марте операция по освобождению западной части Курской области от присутствия ВСУ. Тогда более 600 российских солдат прошли около 15 километров по трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород, который в 1980-х годах послужил первой газовой ниткой из Сибири в Западную Европу. Оказавшись в тылу украинских войск, они помогли отбить Суджу и вытеснить украинских боевиков, напоминает издание.