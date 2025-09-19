Главное из брифинга Минобороны 13 — 19 сентября 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли четыре групповых удара
Среди пораженных целей:
- объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
- арсеналы;
- центр подготовки операторов беспилотных систем;
- места сборки, хранения и запуска БПЛА, аппаратов большой дальности;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила четыре населенных пункта
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Николаевку в Днепропетровской области;
- Ольговское и Новоивановку в Запорожской области;
- Муравку в ДНР.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение семи бригадам, десантно-штурмовому и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1250 боевиков. Также ВСУ лишились четырех танков, девяти боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, девяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 42 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 1660 бойцов, два танка, 14 боевых бронированных машин, 165 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 60 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 16 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 154 бойцов, два танка, 25 боевых бронированных машин, 89 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» углубился в оборону противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 22 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» наступает в Днепропетровской и Запорожской областях
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 11 бригадам и штурмовому полку ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 1860 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех танков, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, пяти станций РЭБ, трех складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» продвинулась вперед
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар 12 бригадам.
ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 34 станции РЭБ, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 1667 БПЛА самолетного типа.