Главное из брифинга Минобороны 13 — 19 сентября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 13 по 19 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли четыре групповых удара

С 13 по 19 сентября ВС РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
  • арсеналы;
  • центр подготовки операторов беспилотных систем;
  • места сборки, хранения и запуска БПЛА, аппаратов большой дальности;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила четыре населенных пункта

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Николаевку в Днепропетровской области;
  • Ольговское и Новоивановку в Запорожской области;
  • Муравку в ДНР.

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение семи бригадам, десантно-штурмовому и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1250 боевиков. Также ВСУ лишились четырех танков, девяти боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, девяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 42 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам.

ВСУ потеряли более 1660 бойцов, два танка, 14 боевых бронированных машин, 165 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 60 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 16 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 154 бойцов, два танка, 25 боевых бронированных машин, 89 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» углубился в оборону противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 22 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

«Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» наступает в Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 11 бригадам и штурмовому полку ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 1860 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех танков, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, пяти станций РЭБ, трех складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Днепр» продвинулась вперед

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар 12 бригадам.

ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 34 станции РЭБ, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 1667 БПЛА самолетного типа.

