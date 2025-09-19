Минобороны показало видео боев за Серебрянское лесничество

Министерство обороны опубликовало видео боев в Серебрянском лесничестве. В военном ведомстве сообщили, что подразделения группировки «Запад» полностью выбили украинских военных из лесного массива.
На кадрах видны моменты уничтожения опорных пунктов украинской армии, а также автомобилей и бронемашин, установка российских флагов в различных частях леса, а также на берегу реки Северский Донец.
Серебрянское лесничество находится на территории Северско-Донецкого природного парка, который в 2019 году был назван природным парком «Кременские леса». Он простирается от реки Жеребец до города Кременная в ЛНР, а его южной границей является река Северский Донец. Бои за лесной массив велись с 2022 года.