F-16 потратил на «Герань» ракету за 100 тысяч долларов, это сняли на видео

На украинских ресурсах опубликованы кадры перехвата истребителем F-16 русского БПЛА «Герань».

После ряда катастроф американский истребитель с украинским летчиком в кабине опасается применять пушку с короткой дистанции и выпускает по беспилотнику ракету «воздух-воздух» AIM-9. Для скоростного боеприпаса с тепловым наведением большой тихоходный беспилотник — идеальная цель.

«Герань» взрывается, пилот F-16 в восторге от своей победы крутит бочки.

Но экономист его бригады рад не будет. Примерная стоимость сбитого беспилотника — 20 тысяч долларов. Ракета AIM-9М, которой его сбили, стоит в пять раз дороже. И это еще простая и старая модификация, которую США спихнули Украине, есть варианты и за полмиллиона.

Даже час полетного времени F-16 стоит дороже сбитой «Герани» — в районе 27 тысяч долларов плюс 17 часов техобслуживания за отдельную плату. И это не считая риска быть сбитым.

