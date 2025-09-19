По данным ведомства, российские военные, выявив огневые точки и места скопления украинских боевиков, нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами артиллерии и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), что позволило штурмовым группам оперативно войти в населенный пункт.
В результате грамотно продуманных действий и благодаря слаженному взаимодействию Вооруженные силы РФ успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении.
Об освобождении ВС России Муравки в ДНР стало известно ранее в этот день. Кроме того, российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.