Минобороны показало кадры освобождения Муравки в ДНР

Минобороны России 19 сентября опубликовало кадры боевой работы подразделений 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Муравка Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным ведомства, российские военные, выявив огневые точки и места скопления украинских боевиков, нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами артиллерии и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), что позволило штурмовым группам оперативно войти в населенный пункт.

В результате грамотно продуманных действий и благодаря слаженному взаимодействию Вооруженные силы РФ успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении.

Об освобождении ВС России Муравки в ДНР стало известно ранее в этот день. Кроме того, российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

