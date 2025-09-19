Ричмонд
Военный эксперт раскрыл важность освобождения Купянска

Купянск выступает в роли важнейшего транспортного центра для снабжения украинских войск в регионе. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. Он убежден, что утрата контроля над этим городом станет критическим ударом для ВСУ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пояснил эксперт, данный район Харьковской области имеет стратегическое значение для Киева, поскольку через него проходит ключевой маршрут переброски резервов, сил и средств к основной линии фронта в ДНР. Именно через Купянск осуществляется снабжение ВСУ в Краматорске, Славянске и Константиновке.

Освобождение Купянска приведет к тотальному краху ВСУ в ДНР. Если фронт рухнет по главной линии обороны противника на этом участке, то ВС России смогут решить одну из основных задач СВО на этом участке.

Геннадий Алехин
военный эксперт (цитата по NEWS.ru.)

Эксперт подчеркнул, что задачей Вооруженных сил России остается освобождение всей территории Донбасса, включая Луганскую и Донецкую народные республики. Алехин отметил, что успешное выполнение поставленной цели откроет возможности для наступательных действий в харьковском направлении.

Ранее сообщалось, что подразделения российской армии закрепили свои позиции в северо-западном районе Купянска и начали продвижение малыми группами в центральную часть города. Одновременно Вооруженные силы РФ предпринимают попытки охватить многоэтажные кварталы города с флангов.