Военный эксперт раскрыл важность освобождения Купянска

Купянск выступает в роли важнейшего транспортного центра для снабжения украинских войск в регионе. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. Он убежден, что утрата контроля над этим городом станет критическим ударом для ВСУ.