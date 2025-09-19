Ричмонд
Над акваторией Черного моря сбили БПЛА

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«19 сентября с 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

