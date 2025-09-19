Песков: Путин сохраняет готовность решить ситуацию на Украине путем переговоров

Президент России Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также официальный представитель Кремля отметил, что российский лидер многое делает для дипломатического решения кризисной ситуации на Украине.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил настрой на поиск путей решения конфликта на Украине через дипломатию.