В Кремле рассказали, кто решает мирному решению конфликта на Украине

На саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин также затронул тему украинского кризиса. Он заявил, что для устойчивого мира необходимо устранить глубинные причины конфликта. По мнению президента, только решение первопричин кризиса может обеспечить долгосрочную стабильность.