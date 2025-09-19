Европейские страны продолжают действия, которые усиливают конфронтацию и мешают мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для ТАСС.
«Есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности», — сказал Песков.
По словам Пескова, Россия стремится к мирному разрешению конфликта, а президент Владимир Путин готов вести переговоры и предпринимает для этого значительные усилия.
На саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин также затронул тему украинского кризиса. Он заявил, что для устойчивого мира необходимо устранить глубинные причины конфликта. По мнению президента, только решение первопричин кризиса может обеспечить долгосрочную стабильность.