Русские хакеры сообщили об операции по ликвидации 50 наемников «Искандером»

«При операции “Фантом” мы полгода “ковыряли” одного ВСУшника. Тихо, и как говорится без фанатизма. В итоге вытащили у него информацию о полигоне, куда он проводил поставки. Там оказалась “тусовка” колумбийцев. Дождались, пока набьётся побольше, и полетели туда “Искандеры”. Тогда было уничтожено порядка 50 боевиков», — сказал PalachPro.