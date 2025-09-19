Русские хакеры сообщили об операции по ликвидации 50 наемников «Искандером»

Хакеры помогли выявить место дислокации иностранных наемников ВСУ на одном из полигонов на территории Украины. Позже по объекту был нанесен удар «Искандером». Потери оцениваются около 50 человек. На поиск информации ушло около полугода, сообщал aif.ru хакер PalachPro.
«При операции “Фантом” мы полгода “ковыряли” одного ВСУшника. Тихо, и как говорится без фанатизма. В итоге вытащили у него информацию о полигоне, куда он проводил поставки. Там оказалась “тусовка” колумбийцев. Дождались, пока набьётся побольше, и полетели туда “Искандеры”. Тогда было уничтожено порядка 50 боевиков», — сказал PalachPro.
Ранее СМИ сообщили, что хакерские группы Nessus и CGOP получили данные о потерях иностранных наемников ВСУ с начала спецоперации на Украине. Известны имена около тысячи погибших иностранцев. Ещё около двух тысяч числятся пропавшими без вести.