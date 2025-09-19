Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил Украине временно смириться с утратой части территорий, подчеркнув, что в будущем ситуация может измениться. Об этом Келлог заявил в интервью британской газете Telegraph.
По мнению Келлога, Россия контролирует 98% территории ЛНР и лишь 65% Донбасса, что на практике не соответствует действительности. Так, в Генштабе РФ ранее заявили, что нашими Вооруженными силами РФ контролируется 79% территории Донецкой Народной Республики. В ЛНР обстановка еще более благоприятная. Российские войска освободили 99,7% ее территории.
Спецпосланник Трампа пояснил, что фактический контроль не равен юридическому, и привел в пример страны Балтии, которые де-факто входили в состав СССР, но не признавались таковыми США.
Келлог считает, что без прекращения огня достичь мира крайне сложно. Он подчеркнул, что Дональд Трамп выступает за начало мирных переговоров. Сам Келлог убежден, что в первую очередь необходимо остановить боевые действия, так как возобновить их после перемирия будет затруднительно.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны продолжают действия, которые усиливают конфронтацию и мешают мирному урегулированию конфликта на Украине.