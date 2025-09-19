Информация о засекреченных объектах ВСУ, на которых находятся специалисты НАТО, попадает к хакерам из-за небрежности украинских командиров. Об этом сказал в комментарии aif.ru хакер Palach Pro, определивший полигон с иностранными наемниками.
Ранее СМИ сообщили, что хакерские команды Nessus и CGOP взломали системы и получили доступ к информации о потерях иностранных наёмников ВСУ с начала 2022 года. Среди них оказались инструкторы из США, Германии и Великобритании.
«Информация про западных инструкторов, советников и технологии НАТО на Украине скрывается, но не так так тщательно, как им хотелось бы украинской стороне. Всё, что под грифом “секретно”, рано или поздно где-то да треснет. ВСУшники часто сами допускают утечки: снимают технику, базы, тренировки с инструкторами, думая, что раз “для своих”, то ничего страшного», — сказал хакер Palach Pro в комментарии aif.ru.
При этом, по словам эксперта по взломам, обнаружить данные ВСУ можно и без случаев халатности украинской стороны.
«Есть и другие способы: перехваты, фишинг, социальная инженерия, банальный OSINT (расследования по открытым источникам). Добывать эти данные может быть непросто, но это и не тот случай, когда миссия невыполнима», — отмечает хакер.
По словам Palach, на одну из операций под названием «Фантом» у него ушло около полугода. В результате разработки одного из офицеров ВСУ, были получены данные о полигоне, на котором тренировались колумбийские наемники ВСУ. В результате, в августе этого года по объекту был нанесен удар «Искандером».