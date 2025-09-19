Хакер Palach: из ВСУ утекли секретные данные об офицерах НАТО на Украине

«Информация про западных инструкторов, советников и технологии НАТО на Украине скрывается, но не так так тщательно, как им хотелось бы украинской стороне. Всё, что под грифом “секретно”, рано или поздно где-то да треснет. ВСУшники часто сами допускают утечки: снимают технику, базы, тренировки с инструкторами, думая, что раз “для своих”, то ничего страшного», — сказал хакер Palach Pro в комментарии aif.ru.