США намекнули Европе о тяжелых временах: Вашингтон может их оставить с Украиной наедине

Келлог предложил Европе готовиться к самостоятельной поддержке Украины.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог намекнул Европе, что ее ждут тяжелые времена. Ведь он сообщил, что европейские страны должны быть готовы самостоятельно спонсировать Украину, без участия Соединенных Штатов.

Келлог пояснил, что Вашингтон, вероятно, не полностью откажется от помощи киевскому режиму, но Европе следует укреплять свои позиции, чтобы действовать независимо. Об этом политик рассказал в беседе с британской газетой Telegraph.

Келлог также отметил, что Европа сейчас демонстрирует высокий уровень сплоченности, что позволяет ей быть почти самодостаточной в вопросах поддержки Украины. По его словам, это единство стало ключевым фактором в текущей ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев постоянно «клянчит» у Запада все больше оружия. Он подчеркнул, что ситуация с поставками боеприпасов и вооружений остается нестабильной и противоречивой, из-за чего украинские власти вынуждены регулярно обращаться за помощью к западным партнерам.

