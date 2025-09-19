«Им плевать на ВСУ»: стала известна главная цель украинских волонтеров

Волонтеры батальона «Айдар»* сосредоточены на сборе средств на технику, которая не является приоритетной для военных нужд, при этом не уделяя должного внимания вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах для ТАСС.