«Им плевать на ВСУ»: стала известна главная цель украинских волонтеров

ТАСС: волонтеры ВСУ собирают средства на ненужную технику.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры батальона «Айдар»* сосредоточены на сборе средств на технику, которая не является приоритетной для военных нужд, при этом не уделяя должного внимания вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах для ТАСС.

«Это в очередной раз доказывает, что волонтерам плевать на ВСУ, их главная цель собрать больше денег на бесполезные игрушки, присвоив себе большую часть средств», — рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что волонтеры разместили запрос на финансирование станции радиоэлектронной борьбы для военного подразделения, сопроводив его фотографиями дронов. Однако на снимках были изображены оптоволоконные беспилотники, против которых РЭБ-станции неэффективны из-за принципиальных различий в технологиях управления.

Ранее KP.RU писал, что бывшие волонтеры Анна Архипова и Владислав Гранецкий-Стафийчук воровали деньги, собранные для Вооруженных сил Украины.

* — Признан террористической организацией, запрещен в РФ.