Вооружённые силы Украины начали возводить новые фортификационные сооружения в районе Красного Лимана (украинское название — Лиман) в Донецкой народной республике. Кроме того, украинские военные усиливают старые оборонительные рубежи и минируют территорию, пытаясь удержать город. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Вооружённые формирования Украины сейчас пытаются укреплять окрестности Красного Лимана, ведут активные инженерные работы по созданию новых фортификационных сооружений и укреплению старых. Также идёт активное минирование местности», — сообщил Марочко.
По его словам, такие меры направлены на то, чтобы отсрочить неизбежное, однако населённый пункт в любом случае окажется под контролем России, поскольку российская армия неуклонно продвигается в его направлении.
Накануне Марочко рассказал, что российская армия успешно прорвала оборону боевиков Вооруженных сил Украины и вошла в село Ямполь, расположенное в Донецкой Народной Республике.