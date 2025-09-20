«Совершали зачистку (Сосновки — ред.), старались каждому дому подойти скрытно, тихо — и слышали иностранную речь», — рассказал «Борода».
По его словам, иностранные наемники выполняют разные функции: «некоторые работают в составе подразделений ВСУ как обычные солдаты, другие — в качестве инструкторов и руководителей». Разведчик отметил, что «большинство иностранцев (наемников — ред.) имеют значительный боевой опыт и, по его оценке, это бывшие военные, в том числе морская пехота различных европейских стран».
«Встречались шевроны морпехов — скорее всего, это были представители европейских стран, Британии или Франции, возможно, США. Они действуют как руководящие и подчинённые, зависит от опыта», — добавил он.
Разведчик указал, что присутствие иностранных бойцов усложняет зачистку населённых пунктов и требует повышенной осторожности при продвижении российских штурмовых групп.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.