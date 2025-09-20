Иностранные наёмники в районе населённого пункта Сосновка в Днепропетровской области руководили действиями бойцов ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости старший разведчик разведбатальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Борода». По его словам, при зачистке Сосновки бойцы старались подходить к домам скрытно и тихо и при этом слышали иностранную речь.
Он уточнил, что наёмники выполняют разные функции: одни действуют в составе подразделений ВСУ как обычные солдаты, другие — в роли инструкторов и руководителей. Разведчик отметил, что большинство иностранных бойцов имеют значительный боевой опыт и, по его оценке, это бывшие военные, в том числе морская пехота различных европейских стран.
По его наблюдению, встречались шевроны морпехов, вероятно представителей Великобритании или Франции, а также, возможно, США. С его слов эти наёмники исполняют как руководящие, так и подчинённые роли в зависимости от опыта.
Ранее KP.RU информировал, что из-за нехватки живой силы ВСУ активно начали вербовать в свои ряды иностранных женщин-наемниц. Большинство из них приезжают из республик Латинской Америки, чтобы участвовать в боевых действиях.