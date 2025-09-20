Иностранные наемники возглавляли ВСУ в районе Сосновки в Днепропетровской области

Он уточнил, что наёмники выполняют разные функции: одни действуют в составе подразделений ВСУ как обычные солдаты, другие — в роли инструкторов и руководителей. Разведчик отметил, что большинство иностранных бойцов имеют значительный боевой опыт и, по его оценке, это бывшие военные, в том числе морская пехота различных европейских стран.