Российские военные уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили украинский танк в лесополосе недалеко от села Орестополь в Днепропетровской области.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетом разведывательного БПЛА “Суперкам” в районе населенного пункта Орестополь Днепропетровской области был обнаружен танк националистов, замаскированный в лесополосе. Прямыми попаданиями операторы FPV-дронов сожгли танк, вызвав возгорание и последующую детонацию всего боекомплекта», — сказано в сообщении.

Артиллеристы также поразили пункт управления дронами ВСУ вместе с операторами в районе Великомихайловки.

«Атиллерийские расчеты группировки войск “Восток” нанесли прицельные удары, уничтожив в лесополосе операторов БПЛА противника, а также их средства связи, ретрансляторы и склад с боеприпасами», — отметили в ведомстве.

