«Расчетом разведывательного БПЛА “Суперкам” в районе населенного пункта Орестополь Днепропетровской области был обнаружен танк националистов, замаскированный в лесополосе. Прямыми попаданиями операторы FPV-дронов сожгли танк, вызвав возгорание и последующую детонацию всего боекомплекта», — сказано в сообщении.
Артиллеристы также поразили пункт управления дронами ВСУ вместе с операторами в районе Великомихайловки.
«Атиллерийские расчеты группировки войск “Восток” нанесли прицельные удары, уничтожив в лесополосе операторов БПЛА противника, а также их средства связи, ретрансляторы и склад с боеприпасами», — отметили в ведомстве.