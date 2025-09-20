ВСУ за сутки потеряли больше тысячи боевиков в зоне СВО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции 1,5 тысячи своих военных, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ.