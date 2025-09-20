Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли больше тысячи боевиков в зоне СВО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях российской специальной военной операции 1,5 тысячи своих военных, следует из заявлений руководителей пресс-центров российских группировок войск, которые опубликовало министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров сообщил, что «за сутки потери противника составили свыше 230 военнослужащих». «Ранеными и убитыми противник потерял более 185 военнослужащих», — отметил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук отметил, что «за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих».

«ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих», — заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев. «Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих», — сказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.