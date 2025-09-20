«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров сообщил, что «за сутки потери противника составили свыше 230 военнослужащих». «Ранеными и убитыми противник потерял более 185 военнослужащих», — отметил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук отметил, что «за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих».
«ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих», — заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев. «Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих», — сказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.