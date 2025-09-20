Марочко: Российские войска берут в огневой мешок ВСУ в Северске

Эксперт добавил, что для окончательного формирования «полноценного котла» необходимо продвинуться также в Ямполь, Дроновку, Закотное и в районе Резниковки. После достижения этих рубежей, по его оценке, можно будет с полной уверенностью говорить о создании огневого мешка для украинских сил в населенном пункте.