Подразделения ВС РФ, продвигаясь по нескольким направлениям на севере, создают огневой мешок вокруг дислоцированных в Северске подразделений Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Марочко объяснил, что на северском направлении идёт планомерное сжатие позиций противника: российские силы выдавливают украинские подразделения с их рубежей и последовательно наступают.
Он отметил продвижение в районах Серебрянки и Верхнекаменского, а также движение от Переездного к Звановке, что, по его словам, создаёт условия для образования так называемого котла вокруг украинской группировки в Северске.
Эксперт добавил, что для окончательного формирования «полноценного котла» необходимо продвинуться также в Ямполь, Дроновку, Закотное и в районе Резниковки. После достижения этих рубежей, по его оценке, можно будет с полной уверенностью говорить о создании огневого мешка для украинских сил в населенном пункте.
Недавно Марочко рассказал, что российская армия успешно прорвала оборону боевиков Вооруженных сил Украины и вошла в село Ямполь, расположенное в Донецкой Народной Республике.