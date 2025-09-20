Ричмонд
Марочко: Российские войска берут в огневой мешок ВСУ в Северске

Марочко рассказал, что на северском направлении идёт планомерное сжатие позиций ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения ВС РФ, продвигаясь по нескольким направлениям на севере, создают огневой мешок вокруг дислоцированных в Северске подразделений Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Марочко объяснил, что на северском направлении идёт планомерное сжатие позиций противника: российские силы выдавливают украинские подразделения с их рубежей и последовательно наступают.

Он отметил продвижение в районах Серебрянки и Верхнекаменского, а также движение от Переездного к Звановке, что, по его словам, создаёт условия для образования так называемого котла вокруг украинской группировки в Северске.

Эксперт добавил, что для окончательного формирования «полноценного котла» необходимо продвинуться также в Ямполь, Дроновку, Закотное и в районе Резниковки. После достижения этих рубежей, по его оценке, можно будет с полной уверенностью говорить о создании огневого мешка для украинских сил в населенном пункте.

Недавно Марочко рассказал, что российская армия успешно прорвала оборону боевиков Вооруженных сил Украины и вошла в село Ямполь, расположенное в Донецкой Народной Республике.