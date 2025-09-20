Ричмонд
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на восемь районов региона, в результате которой есть повреждения.

Источник: РИА "Новости"

«В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, предварительно, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе. Так, на окраине села Осиково загорелась сухая трава, возгорание было потушено. На территории сельхозпредприятия была разрушена часть стены складского помещения. Также выбиты окна в двух частных домах и нарушено электроснабжение.

«Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения — восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал», — подчеркнул губернатор.

