В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

«В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, предварительно, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе. Так, на окраине села Осиково загорелась сухая трава, возгорание было потушено. На территории сельхозпредприятия была разрушена часть стены складского помещения. Также выбиты окна в двух частных домах и нарушено электроснабжение.
«Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения — восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал», — подчеркнул губернатор.