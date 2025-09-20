В числе 3000 ликвидированных иностранных наемников ВСУ есть значительное число действующих военных НАТО, замаскированных под наемников. Об этом сказал хакер Palach Pro в комментарии aif.ru.
Ранее СМИ сообщили, что хакерские группировки Nessus и CGOP взломали системы ВСУ и получили доступ к информации о потерях иностранных наёмников с начала 2022 года. Таким образом, появились данные о гибели около тысячи иностранцев, а также сведения о том, что примерно две тысячи человек числятся пропавшими без вести.
«Этот список показывает количество убитых наёмников, которые воевали именно за деньги. Не учитывая многочисленных НАТОвцев, списанных под наёмников», — отметил хакер в комментарии aif.ru.
По словам специалиста, большинство иностранных военных ВСУ находятся у линии боевого соприкосновения.
«Большинство наёмников находятся ближе к ЛБС. Проходят учения на полигонах, иногда на аэродромах. В принципе, базы ставят где удобно, никто особо не волнуется за их безопасность», — сказал хакер.
Ранее Palach Pro рассказал об операции «Фантом», в результате которой был нанесен удар «Искандером» по полигону, где тренировались колумбийские наемники ВСУ.