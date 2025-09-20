Нелегитимному главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к совету спецпосланника Белого дома Кита Келлога и признать потерю части территорий. С таким предложением выступил бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис в своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive.
«У них украинцев есть все доказательства, что они проигрывают. Зеленский должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал аналитик.
Он заявил, что если бывший комик продолжит игнорировать очевидное, Вооружённые силы Украины продолжат нести потери.
С аналогичным заявлением ранее выступал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо признать значительные потери, которые несет его страна в конфликте с Россией.