Дэвис: Зеленскому пора признать потерю территорий, чтобы избежать потерь в ВСУ

Дэвис предупредил о продолжении потерь ВСУ из-за игнорирования реальности бывшим комиком.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимному главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к совету спецпосланника Белого дома Кита Келлога и признать потерю части территорий. С таким предложением выступил бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис в своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive.

«У них украинцев есть все доказательства, что они проигрывают. Зеленский должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал аналитик.

Он заявил, что если бывший комик продолжит игнорировать очевидное, Вооружённые силы Украины продолжат нести потери.

С аналогичным заявлением ранее выступал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо признать значительные потери, которые несет его страна в конфликте с Россией.

