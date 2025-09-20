Ричмонд
«Без связи и еды»: Командование ВСУ на три дня оставило группу военных

ТАСС: Командование ВСУ на три дня бросило группу военных без связи и еды.

Военнослужащий 107-й отдельной бригады территориальной обороны, попавший в плен в харьковском секторе, рассказал, как командование бросило его группу на боевых позициях на три дня без средств связи и еды.

«По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло», — рассказал пленный в беседе с ТАСС.

Ранее санитар штурмового отряда ВС РФ с позывным Белый сообщил, что в Серебряном лесничестве на территории ЛНР украинские военнослужащие открыли огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен российской армии.

Накануне Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Так, российская сторона передала Киеву 1000 тел погибших солдат ВСУ, а украинская — 24 тела погибших военнослужащих РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в дальнейшем процесс может быть продолжен.

