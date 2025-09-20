В правящей партии тщательно проанализируют минувшие выборы ради будущей избирательной кампании

Итоги прошедшего Единого дня голосования показали, что граждане страны видят работу «Единой России» и доверяют ей, как опорной политической силе президента страны, подчеркнул Борис Грызлов на заседании.
Выборы проходили в 81 регионе, в общей сложности наши граждане избирали своих представителей на более чем 45 тысяч вакантных мест, — сказал он. — Уже сейчас, имея итоги по всем округам, можно сказать, что наша партия не только смогла сохранить свои позиции, но и укрепиться в большинстве представительных органов регионов нашей страны. Отдельно отмечу важность работы партии как единой команды. Мы наблюдали, как в ходе региональных избирательных кампаний нашим однопартийцам оказывалась полная поддержка со стороны депутатов Госдумы, сенаторов РФ и общественных деятелей из числа членов партии. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за проявленную консолидацию.
Единый день голосования стал проверкой партийной инфраструктуры, все элементы которой внесли свой вклад в общие электоральные результаты.
Стоит подойти к их анализу очень внимательно, — отметил Борис Грызлов. — Наша задача на следующий год, как и прежде, — получить абсолютное большинство в Государственной думе, и, исходя из этого, нам необходимо максимально технологично провести кампанию 2026 года с учётом лучшего опыта, полученного в течение последних двух лет.
Он подчеркнул, что важно оценить, насколько партия справилась с задачей вовлечения в свои ряды ветеранов СВО, в какой мере качественно получилось подготовить их к избирательной кампании.
В выборах победили более 80% от числа выдвинутых героев СВО, это — высокий показатель, — заявил председатель высшего совета партии.
Секретарь Генсовета Владимир Якушев подчеркнул, что победу на выборах от «Единой России» одержали уже 917 участников специальной военной операции. Это количество ещё поменяется, потому что продолжается подсчёт голосов на муниципальных выборах.
В прошлом году 304 участника специальной военной операции получили мандаты, — сообщил Владимир Якушев. — То есть рост даже не в два раза. Рост мы видим очень существенный. И мы постоянно говорим о том, что надо поддерживать нашу молодёжь. На данный момент, опять же — по муниципальным выборам, 205 мандатов получат молодогвардейцы.
На заседании также выступил участник СВО Алексей Рожков. По итогам голосования Алексей Рожков был избран в Законодательное собрание Челябинской области.
Для меня политика — это новое направление в жизни, и в этом меня конечно же поддержало всё руководство Челябинской области, — отметил Алексей Рожков. — Огромная за это благодарность. В особенности я благодарен моему куратору и наставнику Ивану Квитке за поддержку в этом нелёгком пути. Как я уже говорил, для меня это новое направление, и я нашёл себя в нём. Если в связи с ранением я не могу на фронте защищать свою страну, то я буду это делать изнутри. Буду помогать нашим землякам и жителям реализовываться и помогать решать их проблемы.
Алексей Рожков рассказал о конкретных проблемах людей, которые удалось решить в ходе избирательной кампании. Вопросы касались, в том числе, социальных выплат семьям бойцов.
По его словам, военная форма вызывала доверие жителей, так как он представлял не только себя, но и тех, кто защищают страну.
Люди не верят каким-то абстрактным депутатам, они верят тем, кто стоит перед ними. И моя форма тоже помогала это решать. Самое главное во всём — это честный и открытый разговор с людьми, — отметил Алексей Рожков.
Напомним, на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области «Единая Россия» набрала 54,48% голосов избирателей по единому округу, ещё 28 представителей партии победили по одномандатным округам.