В правящей партии тщательно проанализируют минувшие выборы ради будущей избирательной кампании

Для меня политика — это новое направление в жизни, и в этом меня конечно же поддержало всё руководство Челябинской области, — отметил Алексей Рожков. — Огромная за это благодарность. В особенности я благодарен моему куратору и наставнику Ивану Квитке за поддержку в этом нелёгком пути. Как я уже говорил, для меня это новое направление, и я нашёл себя в нём. Если в связи с ранением я не могу на фронте защищать свою страну, то я буду это делать изнутри. Буду помогать нашим землякам и жителям реализовываться и помогать решать их проблемы.