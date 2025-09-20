«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 — в Ростовской области, 27 — над территорией Саратовской области, 18 — в Брянской области, 15 — над территорией Самарской области, 12 — [над территорией] Республики Крым, 8 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА сбито — над территориями Воронежской и Калужской областей, по 1 — над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 3 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.
Силы ПВО России за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
