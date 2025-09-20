В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на полеты

Волгоградская воздушная гавань возобновила свою работу, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что запрет вводился в целях обеспечения безопасности полетов пассажирских авиалайнеров.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, в ночь на 20 сентября, как сообщил губернатор Андрей Бочаров, Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА.
