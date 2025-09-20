Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на полеты

Запрет на прием и выпуск воздушных судов был введен в пятницу, 19 сентября, в 23:21.

Волгоградская воздушная гавань возобновила свою работу, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что запрет вводился в целях обеспечения безопасности полетов пассажирских авиалайнеров.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 20 сентября, как сообщил губернатор Андрей Бочаров, Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше