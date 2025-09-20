18 беспилотников перехвачены над Черным и Азовским морями

15 дронов сбила противовоздушная оборона над акваторией Черного моря, три — над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего в течение ночи 20 сентября уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе над соседней Ростовской областью перехвачено 40 БПЛА, над Крымом — 12.
«Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения — восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
